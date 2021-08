Остало ище кус по конєц Турниру у кошарки

РУСКИ КЕРЕСТУР – На кошаркашским терену на пияцу у Руским Керестуре, од 16. авґуста каждого вечара отримує ше Турнир у кошарки 3 на 3, а по конєц остало ище три днї же би приявени екипи одбавели порядни змаганя. Потим, у двох дньох, буду ше бавиц штварцини финала, полуфинале и финале, хтори би требали буц отримани през викенд, кед дошлєбодзи хвиля.

Од дзешец екипох, при самим верху таблїчки находза ше аж штири екипи хтори потераз маю по 5 побиди и по єдно страцене змаганє, а то екипи – „Рукометнки клуб Русин”, „Comfort style”, „Кула Ново насеље” и „СФРЮ”.

Же ше роби о квалитетних екипох, приблїжно истого ранґу, гутори и мала розлика у числу бодох, но по числу найвецей датих кошох и найменєй достатих, хвильково заш лєм найлєпше котирана екипа „Рукометни клуб Русин”. Чи хлапци освоя и Турнир, увидзи ше у наиходзацих змаганьох.

Здогаднїме, за перши три места орґанизаторе Турниру, Иван Чежмар и Матей Саянкович, обезпечели награди – 10.000 за перше место, за друге место награда 6.000 динари, а за треце 4.000 динари. Попри пенєжних наградох, за три найлєпши екипи буду обезпечени и медалї, а за найлєпшу екипу и найвреднєйшого бавяча, такволаного MVP-а, обезпечени и погари.

Змаганя ше отримує кажди вечар од 20,30 годзин до 23 годзин, а уход шлєбодни за шицких.

