ОСТАТНЯ ВИСТКА: Вчера бул вельки огень, будзе ше зберац помоц

РУСКИ КЕРЕСТУР – Вчера пополадню у улїци ЮНА у Руским Керестуре вибухнул вельки огень хтори успишно загашени дзекуюци швидкей интервенциї огньогасцох керестурского Добродзечного огньогасного дружтва и ДОД-у зоз Кули, алє направена велька материялна чкода.

За гашенє огня було потребне коло три годзини, а потрошене 15 до 17.000 литри води, односно два цистерни води з Кули и штири зоз Руского Керестура.

Материялна чкода барз велька, понеже згорел кров на хижи и цала шопа, а як нєурядово дознаваме, до огня пришло пре нєисправни електрични инсталациї.

Пре вельку материялну чкоду хтора направена, Месна заєднїца Руски Керестур пошвидко планує орґанизовац вельку гуманитарну акцию у хторей ше будзе зберац помоц за фамелию хторей хижа згорела у огню.

