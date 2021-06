Остатнє коло Бачка закончела зоз пораженьом

БУКОВАЦ – У остатнїм колу першенственого змаганя у Новосадскей лиґи, дюрдьовски фодбалере госцовали у Буковцу дзе ше стретли зоз домашню екипу. Стретнуце ФК „Фрушкоґорски партизан” – ФК „Бачка 1923“ закончене зоз резултатом 3:1 (3:1).

Домашнї бавяче до бависка вошли зоз швидкима акциями цо и резултовало зоз першим ґолом уж у 17. минути. Шицки штири ґоли посцигнути у першим полчасу, а Бачкей ше поспишело дац свой перши и остатнї ґол на тим змаганю у 40. минути, а посцигнул го Милан Роґич.

На концу того Першенства Бачка ше находзи на дзешатим месце на таблїчки зоз 47 бодами.

