Отверанє пунктох за имунизацию у кулскей општини

КУЛА – Пре позарядови стан у општини Кула, а пре запровадзованє имунизациї гражданох, предсидатель Штабу за позарядово ситуациї општини Кула, на трецей позарядовей телефонскей схадзки од 16. януара 2021. року, принєсол Заключок по хторим секретаре месних заєднїцох у Кули, Сивцу и Руским Керестуре, як и директор Дома Култури у Червинки, треба же би обезпечели дефинованє пунктох.

Шематски прикази у тих штирох населєньох мож опатриц на општинским сайту, а за координацию и реализацию активносцох одредзени член штабу Др. Жарко Шевин.

Як пише на сайту, превидзене же би пункт за вакцинованє у Руским Керестуре бул змесцени до Спортскей гали.

