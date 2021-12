Отворена вистава з III Подобовей колониї „Еуфемия Гарди 2021.ˮ

РУСКИ КЕРЕСТУР – Вистава малюнкох 11 авторох зоз тогорочней III Подобовей колониї Еуфемия Гарди 2021., отворена вчера у Спортскей гали у Руским Керестуре, у орґанизациї Рускей матки.

Виставу отворел предсидатель Рускей матки Дюра Папуґа, хтори з тей нагоди визначел же за три роки, од кеди отримана перша Подобова колония, рижни авторе намальовали вкупно 43 малюнки, од хторих ше векшу часц чува у просторийох Рускей матки у Руским Керестуре. Же би ше малюнки нє очкодовали, алє и же би творчосц заслужних подобових уметнїкох, аматерох, мали нагоду видзиц векше число Керестурцох, алє и нащивительох з других местох, нєобходно обезпечиц окремну подобову Ґалерию, а як Папуґа наглашел, вимога за доставанє окремней просториї ище прешлого року послата на даскельо адреси, медзитим одвит нє сцигол.

На вистави присутни мали нагоду видзиц малюнки авторох векшини з Керестура – Еуфемиї Новта, Меланиї Рамач, Михайла Виславския, Янка Бикия, Славка Папа, Еми Венґрин, Павлини Шепински, Валентини Гарди, алє и Владу Нярадия з Вербасу, Душици Спасоєвич Лончар з Кули и Станиї Букович тиж зоз Кули.

