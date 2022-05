Отворена вистава „Портрети Патриярха Павла”

ЖАБЕЛЬ – Вистава „Портрети Патриярха Павла”, автора Хаджи Марка Вуїчича, отворена 16. мая у Општинскей народней библиотеки „Велько Петрович” у Жаблю. Жабельска општинска библиотека орґанизовала тоту виставу фотоґрафийох у сотруднїцтву зоз Сербску православну церквну општину Жабель и намеснїком о. Миладином Бокорцем.

Вистава орґанизована у рамикох святочносци з нагоди кирбая, под назву „Святониколаєвски днї”. Отвераню вистави присуствовал и предсидатель Општини Жабель, Урош Раданович.

(Опатрене 4 раз, нєшка 4)