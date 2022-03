Отворена вистава „Руки моєй мацери“

ШИД – З нагоди Дня женох у Основней школи „Сримски фронт“ вчера отворена вистава ручних роботох и рисункох школярох под назву „Руки моєй мацери, а у рамикох проєкту „Чуваре традициї“.

Як за Рутенпрес гварела професорка Радослава Дьордєвич, авторка проєкту у хторим участвовали и други наставнїки и професорка подобового воспитаня Доротеа Ґолужа вєдно зо школярами, на вистави виложени рижни ручни роботи, мала етно постановка и рисунки школярох на котрих нарисовани жени през ґенерациї, а шицко през пестованє мултикултуризму.

Професорка Дьордєвич додава же пригодни вистави отворени и у подручних оддзелєньох школи у Беркасове, Бикичу, Соту и Моловину.

