Отворена Мемориялна вистава фотоґрафийох Ярослава Папа

НОВИ САД – У Покраїнским заводу за защиту природи вчера, 4. марца, отворена Мемориялна вистава фотоґрафийох фотоґрафа Ярослава Папа (1957–2021) наволана „Око свих нас”.

Скорей як отворена вистава у амфитеатру в.д. директора Покраїнского заводу за защиту природи (ПЗЗП) Наташа Сарич упознала присутних зоз длугорочним сотруднїцтвом фотоґрафа Ярослава Папа зоз Заводом, окреме бешедовала о значносци його фотоґрафийох, хтори обявени у фахових студийох и Заводових виданьох. Тиж, медзи иншим, Саричова гварела и же у Простору ПЗЗП Ярослав Пап мал вецей самостойни и заєднїцки вистави, а єдну цалу виставу у хторей єст коло 40 фотоґрафиї подаровал тей Установи и тоти фотоґрафиї их здогадую на ньго.

Потим приказани документарни филм „Ярослав Пап – фотоґраф природи” хтори зняла Радио-телевизия Войводини 2001. року, а по емитованю филма длугорочни сотруднїки познатого фотоґрафа Дарко Дозет, Станко Косовац, Оливер Фойкар и Ярославов син Андрей Пап евоковали памятки и виприповедали як им було робиц и дружиц ше зоз Ярославом.

Виставу отворела о.д. директора Покраїнского заводу за защиту природи (ПЗЗП) Наташа Сарич, и виставу годно опатриц мешац днї.

Орґанизаторе вистави Покраїнски завод за защиту природи и Новосадски саям.

