Отворена Подобова вистава у Ґосподїнцох

ҐОСПОДЇНЦИ – У просторийох Ґалериї Месней заєднїци 6. януара отворена вистава зоз 17. колониї подобових уметнїкох и 20. дзецинскей колониї „Стретнуце у Боднарова“, хтора отримана 25. и 26. септембра 2021. року у Ґосподїнцох. Hа Колониї участвовали, або приложели роботи, 25 подобово творителє. У рамикох дзецинскей колониї роботи приложели школяре ОШ зоз Ґосподїнцох.

Дружтво за руски язик, литературу и културу, як орґанизатор Колониї, пририхтало подобови каталоґ, а члени Орґанизацийного одбору Любина Пантич и Владимир Салонски, у сотруднїцтве зоз Месну заєднїцу у Ґосподїнцох чий предсидатель Борис Страживук, отворели виставу.

Финансийну потримовку отримованю Колониї дали Општина Жабель и Национални совит Руснацох.

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