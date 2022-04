Отворена предавальня за продукти малих продуковательох „Зоз шерца Бачки” у Кули

КУЛА – Продукти малих продуковательох у кулскей општини од вчера достали свой простор за викладанє и предаванє, Зоз шерца Бачки, хтори ше находзи у улїци Ленїнова 11 у Кули.

Зоз отвераньом того простору, як гварел менаджер Локалней акцийней ґрупи Шерцо Бачки Боян Ковач, хтора и єдна од реализаторох проєкту, зоз тим поцагом дата конкретна потримовка малим продуковательом.

Як вон визначел, проєкт обдумани так же би ше на єдним месце нашли продукти малих продуковательох зоз териториї општини Кула и Вербасу, и же би ше тоти продукти пласовало локалному жительству.

За даскельо днї, як ище додал, шицки тоти продукти буду поставени и на онлайн платформи дзе буду доступни шицким гражданом Сербиї.

После отвераня предавальнї, у Шветочней сали Општини Кула, пририхтане шветочне подписованє протоколу о сотруднїцтву помедзи Општину Кула, Новосадским гуманитарним центром и Локалну акцийну ґрупу Шерцо Бачки, хторим ше предвидзує векша видлївосц и пласман продуктох шицких локалних продуковательох.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)