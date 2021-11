ФРАНКФУРТ – Од нєшка по нєдзелю у Франкфурту, у Нємецкей, будзе отворена предайна вистава роботох нашей подобовей уметнїци Ванеси Валет Гарди под назву „Discovery art fair”.

Источасно, дзепоєдни роботи Гарди Валетовей мож опатриц на ґрупней вистави „Colorissimo” у Женеви у Ґалериї „Alexandre Mottier”, котра будзе тирвац нєшка и на соботу.

