НОВИ САД – Тирва манифестация Тидзень отворених дзверох на Филозофским факултету у Новим Садзе, а як и шицки студийни ґрупи, и Оддзелєнє за русинистику ма свойо термини.

Шицким заинтересованим матурантом студийна програма Оддзелєня за русинистику будзе представена прейґ Ґуґл мит апликациї нєшка, 24. марца на 18 годзин.(https://meet.google.com/wzr-itez-wpb).

