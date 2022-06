Отворени Документацийни центер НВУ „Руске слово”

НОВИ САД – Новинско-видавательна установа „Руске слово” вчера означела свой дзень, односно 77. рочнїцу виходзеня тижньових новинох по руски „Руске слово”, чийо перше число вишло 15. юния 1945. року у Руским Керестуре.

З тей нагоди, у просторийох Установи у Новим Садзе, у кругу членох колективу, вонкашнїх сотруднїкох и пензионерох „Руского слова” уручени порядни награди вонкашнїм сотруднїком, и урядово отворени Документацийни центер „Руского слова”, цо на символични способ поробел окремни госц, Його екселенция Володимир Толкач, нови амбасадор України у Републики Сербиї.

У пригодней бешеди, амбасадор Толкач виражел задовольство же на подїї видзи телїх младих хтори робя за свою заєднїцу. Бешедуюци о потримовки и сотруднїцтве держави України, прейґ єй амбасади у Беоґрадзе и НВУ „Руске слово”, амбасадор Толкач гварел же Україна дзечнє давала потримовку док могла, тераз дзекує на помоци хтору достава од нашей заєднїци, а же ше наздава же ознова придзе час кед заш годна потримовац розвой нашей култури.

Виражуюци подзековносц на дотерашнєй потримовки, насампредз у видвательстве, директор НВУ „Руске слово” др Борис Варґа наглашел же би без нєй нє було можлїве порушац нову и барз популарну едицию илустрованих кнїжкох по руски за наймладших „Заградка”.

У тим року, НВУ „Руске слово” означує три округли ювилеї своїх публикацийох – 75-рочнїцу Часописа за дзеци „Заградка”, 70-рочнїцу Часописа за науку, литературу, културу и уметносц „Шветлосц” и 50-рочнїцу Часописа за младих МАК, та тогорочни награди и припознаня їх вонкашнїм сотруднїком маю окремне значенє.

Награда „Микола М. Кочиш” хтору додзелює „Шветлосц”, того року припадла нашому познатому новинарови, публицистови, писательови и прекладательови Михалови Рамачови.

Награду Мултимедиялного часописа за младих МАК достала його длугорочна сотруднїца Цецилия Надь. Награда „Мирослав Стрибер” хтора ше додзелює автором обявйованим у додатку „Литературне слово” у новинох „Руске слово” припадла Марини Хома, чия крадка проза остатнїх рокох окреме замеркована у „Литературним слове”.

Того року першираз додзелєна медзиредакцийна награда „Руского слова”. У знаку рочнїцох часописох „Заградка” и МАК, достал ю ґрафични дизайнер Иґор Орсаґ. Як стої у обгрунтованю, Орсаґ нє лєм же з кореня пременєл визуални випатрунок младежскому часопису МАК и формовал атрактивни дизайн едициї сликовнїцох за дзеци „Заградка”, алє одредзел и нови визуални идентитет Установи.

У мено лауреатох, Михал Рамач отримал инспиративну бешеду на памятку и чесц Миколи М. Кочиша, линґвисти, писателя и прекладателя чийо мено ноши награда хтору достал. Як гварел Рамач, Кочишова робота и почитованє ґу мацеринскому язику, познєйши ґенерациї наших творительох, ґу хторим и вон припада, прешвечела же по руски мож писац квалитетно и богато як и на каждим шветовим язику.

