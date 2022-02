Отворени Конкурс за додзельованє безповратних средствох за ришованє квартельного питаня

РУСКИ КЕРЕСТУР/НОВИ САД – Покраїнски секретарият за социялну политику, демоґрафию и родну ровноправносц розписал Конкурс за додзельованє безповратних средствох фамелийом у хторих ше народзи треце або штварте дзецко за ришованє квартельного питаня або за унапредзованє условийох биваня на териториї АП Войводини.

Вкупни средства хтори ше додзелює по тим Конкурсу виноша 250 милиони динари, а право участвовац на Конкурсу маю малженски и нємалженски заєднїци зоз дзецми, як и єднородительски фамелиї у хторих ше од 1. януара 2021. року родзело треце або штварте дзецко.

Окрем порушованя родзеня и ублажованя неґативних демоґрафских трендох, циль конкурсу и иницированє процесу злєпшованя демоґрафскей структури у општинских, городских и руралних штредкох як предусловийох за порушованє привредного розвою.

Текст конкурсу и потребни формулари мож превжац на сайту Покраїнского секретарияту за социялну политику, демоґрафию и родну ровноправносц.

