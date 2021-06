Отворени лєтнї базени Центра за физкултуру у Вербаше

ВЕРБАС – Пияток, 18. юния, лєтнї базени у вербаским Центру за физкултуру „Драґо Йовович” порихтано дочекали перших купачох котри отворели тогорочну купалїщну сезону.

Першого дня шицки нащивителє ше могли купац безплатно, а як и предходни роки, цена порядней уходнїци будзе 150 динари. Дзецом по седем роки старосци уход ше нє будзе наплацовац, а и тей сезони гражданє буду мац можлївосц купиц мешачну карту. За 15 уходи на базен заинтересовани буду мушиц видвоїц суму од 1.800 динари, а за пензионерох, студентох и воєних инвалидох цена карти будзе 130 динари.

Роботни час базенох Центра за физкултуру „Драґо Йовович” през роботни днї од 9 по 18 годзин, а през викенд од 9 по 19 годзин.

