Отворени нам райски дзвери

НОВИ САД – У Новим Садзе внєдзелю Архиєрейску Службу Божу зоз швеценьом пасхалного єдзеня предводзел наш епарх кир Георгий Джуджар, сослужел парох о. Юлиян Рац, а дзияковал Йовґен Надь.

У своєй казанї, владика надпомнул же воскреснути Исус Христос пременєл судьбу цалого швета и чловеческого роду, тих цо жили, жию и буду жиц.

– Христос нам отворел райски дзвери хтори були заварти. Вон воскреснул, врацел ше до нового живота и зашведочел побиду над злом. Прето, людска шмерц то преход до нового живота, якого ми тераз нє можеме похопиц. Най воскреснута любов наполнї нашо шерца, же бизме тоту любов ношели и даровали – гварел владика Георгий.

