ШИД – Вчера у Основней школи „Бранко Радичевич“ зоз шветочним палєньом пламеня, отворени Спортски бависка младих хтори ше отримую у рамикох Каравана товаришства Дунай осиґураня, а спред локалней самоуправи присуствовали заменїк предсидателя општини Шид Дьордє Томич и Бранко Новакович спред Спортского союзу општини Шид.

Школяре ше змагали у вецей дисциплинох як цо штафетне обегованє под назву „Товарише од дзецинства“, бависка „Лино помедзи штири огнї“, малого фодбалу, баскету „3 на 3“ и обегованя на 60 метери.

Бависка у Шидзе отримани концом мая прешлого року, а и тераз дзечнє Шиданє у нїх участвовали. Финалне змаганє будзе отримане у Сплиту у авґусту.

