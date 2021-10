Отворени фото-конкурс на тему: Кула на фотоґрафийох

КУЛА – З нагоди означованя Дня општини Кула Народна библиотека Кула и Општина Кула орґанизую фото-конкурс Окулар на тему: Кула на фотоґрафийох.

Конкурс отворени по 1. новембер 2021. року, право участвовац маю шицки полнолїтни гражданє, а циль конкурсу же би ше популаризовало фотоґрафию як средство уметнїцкого виражованя. Фотоґрафия треба же би була самостойна, авторска зоз тему вязану за Кулу, без монтажи и обробку, окрем корекцийох фарби и контраста.

Заинтересовани, треба же би послали фотоґрафиї на мейл адресу bibliotekakula@gmail.com, а треба их послац у JPG лєбо TIFF формату, найменшей резолуциї 2756 x 3937 пиксели. Учашнїки у конкурсу можу послац найвецей 3 свойо фотоґрафиї.

Найлєпши фотоґрафиї буду наградзени, а даєдни вибрани буду обявени у окреме публикованим календару Кули за 2022. рок.

З тей нагоди будзе орґанизована и вистава на хторей буду приказани 20 найлєпши роботи.

