Отримана акция даваня креви, одволанє у Кересутре вше слабше

РУСКИ КЕРЕСТУР/КРУЩИЧ – У просторийох Месних заєднїцох у Руским Керестуре и Крущичу, вчера 27. юния, отримана порядна акция добродзечного даваня креви на хтору ше одволали вкупно 32-йогражданє.

Од вкупно 20-ерих гуманих валалчаньох у Руским Керестуре хтори сцели подаровац свою крев, пецеро пре здравствени причини одбити, док у Крущичу од 12-ерих одбити двойо.

Давателє просеково мали коло 45 роки и, по словох орґанизаторох, було вельо векше число давательох хтори старши од 35 рокох, як младших, та прето з тей нагоди апеловали праве на младших же би ше убудуце одшмелєли и одволали на акцию.

Орґанизатор акциї Завод за трансфузию креви Войводини у сотруднїцтве зоз Червеним крижом Кула.

(Опатрене 26 раз, нєшка 1)