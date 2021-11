ШИД – У Червеним крижу вчера отримана акция добродзечного даваня креви на хтору ше одволал 31 даватель. Крев дали 29 особи з хторих штири жени и єден даватель першираз, а двойо давателє нє дали крев пре здравствени причини.

Акцию орґанизовали Червени криж у Шидзе и Завод за трансфузию креви Войводини з Нового Саду.

