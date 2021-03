ШИД – У Червеним крижу вчера отримана акция за добродзечне даванє креви на хтору ше одволали 62 давателє – крев дали 52 з хторих осем жени, а тройо першираз участвовали у акциї.

Акцию орґанизовали Червени криж у Шидзе и Завод за трансфузию креви Войводини з Нового Саду з почитованьом шицких епидемиолоґийних мирох.

