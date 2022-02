Отримана Виберанкова скупштина КУД „Тарас Шевченко”

ДЮРДЬОВ – Вчера, 27. фебруара, у просторийох Културно-уметнїцкого дружтва „Тарас Шевченко” у Дюрдьове, отримана Виберанкова скупшина Дружтва.

У звиту о роботи за 2021. рок визначене же робота пре пандемию коронавируса нє почала зоз Крачуном у Матки, як роками скорей. Пре спомнуту пандемию нє бул орґанизовани „Бал широких сукньох“, анї традицийни Осмомарцовски концерт. Рочни концерт Дружтва и Фестивал жридлового шпиваня „Най ше нє забудзе“ отримани пред огранїченим числом патрачох. У Дружтве робели штири секциї: фолклорна, шпивацка, рецитаторска и музична секция. Финансийни средства достати од Општини Жабель, Националного совиту Руснацох, Покраїнскей влади, Заводу за културу войводянских Руснацох, Роботного цела за младих и Евро дому.

План роботи за 2022. рок предвидзує же би ше предлужело робиц зоз аматерами по секцийох – у фолклорней, рецитаторскей, музичней и у шпивацкей секциї, алє и же би ше уключовало до роботи шицких хтори почитую нашо народне облєчиво, писню, танєц, бешеду и обичаї.

У тогорочним плану и же би ше отримовали вязи зоз другима дружтвами у жеми и иножемстве, як и же би ше орґанизовало секцию за старших членох Матки. Дружтво ше и того року будзе финансовац прейґ проєктох и дзекуюци донатором, а обчекує ше же трошки буду як и прешлих рокох.

На тогорочней Скупштини вибрани нови Управни одбор, нови Надпатраюци одбор и нова Дисциплинска комисия. На Скупштини єдногласно вигласане же предсидатель Скупштини и надалєй будзе Мирослав Чакан.

По законченю Скупштини було коштованє дисновторских продуктох.

