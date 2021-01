ШИД – Вчера, у просторийох Червеного крижу, отримана друга тогорочна акция за добродзечних давательох креви зоз Шиду и околних местох.

На акцию ше одволали 48 давателє, крев дали 42, з хторих штверо першираз, а акцию орґанизовали Червени криж Шид и Завод за трансфузию креви Войводини з Нового Саду.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)