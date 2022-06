Отримана друга схадзка СО Кула

КУЛА – Штварток була отримана порядна, друга по шоре схадзка Скупштини општини Кула на котрей було три точки дньового шора.

На самим початку потвердзени мандати нових одборнїкох, шицки зоз лїстини Александар Вучич – Вєдно можеме шицко, Младомир Буроєвич, Милан Тадич, Ненад Милошевич и Жолт Ґоґа, пре задзекованя

По другей точки ше розправяло о вибору предсидательох, заменїкох и членох стаємних роботних целох, односно комисийох СО Кула. Зоз Комисию за статутарни питаня предшедує Татяна Квасни, а єй заменїк Душан Кулянчич. Предсидатель Комисиї за буджет Владимир Дюрович, а його заменїк Слободан Почуча. За предсидателя Комисиї за урбанизем вигласани Зоран Воїнович, а заменїк Златко Остоїч, док у Комисиї за дружтвени дїялносци за предсдиателя вибрана Миляна Павков, а єй заменїк Марко Бошняк. Предсидатель Комисиї за одношеня зоз вирскима заєднїцами Милан Йованович, а заменїца му Миряна Боянич. Остатнє гласанє у тей точки було за Комисию за представки и жалби, з котру будзе предшедовац Жолт Ґоґа, а його заменїца Николина Дринич.

Остатня точка дньового шора була опредзелєна за одборнїцки питаня, предсидатель СО Кула Велибор Милоїчич розтолковал форму поставяня одборнїцких питаньох, же их мож доставиц лєм у писаней форми, док усне поставянє питаньох можлїве лєм у винїмкових ситуацийох. По тим питаню найвецей дискутовали опозицийни одборнїки, зоз чим виражели нєзадовольство.

(Опатрене 4 раз, нєшка 4)