Отримана едукация о писаню проєктох

ДЮРДЬОВ – У просторийох Културно-уметнїцкого дружтва „Тарас Шевченко” у Дюрдьове, всоботу 8. мая члени Роботного цела Проєктни биро Националного совиру Руснацох отримали едукацию о писаню проєктох.

З тей нагоди Анита Ґовля и Елемир Джуджар, члени Роботного цела котри маю искуства у писаню проєктох и апликованю на конкурси у нашей держави и на Европски конкурси, младих з дюрдьовского Дружтва, як и предсидателя УО Дружтва Миколу Кухара едуковали о писаню проєктней документациї. О конкурсох, алє и нєвихаснованих можлївосцох, окремне кед слово о Европских конкурсох, присутних поинформовал предсидатель НСР Борислав Сакач.

Подобна едукация пред мешацом отримана у РКЦ у Новим Садзе, кед ше унапрямйовало на информацию дзе годно конкуровац з одредзенима проєктами.

