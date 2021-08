Отримана заєднїцка схадзка МО КПД ДОК – НС и МО Коцур Рускей Матки

КОЦУР – У Доме култури у Коцуре внєдзелю, 22. авґуста, була отримана заєднїцка схадзка Месного одбору Културно-просвитного дружтва ДОК – Нови Сад и Месного одбору Коцур Рускей матки. Дньови шор облапял шейсц точки, а найвецей бешеди було о евентуалним злучованю руских оддзелєньох Основней школи у Коцуре и розпатранє критериюмох бодовней лїстини у тим случаю, о збуваньох на Оддзелєню за русинистику Филозофского факултету у Новим Саду. Тиж, було розгварки и о плану участвованя делеґациї Рускиньох и Руснацох на Конґресу Русинох/Руснацох/Лемкох од 9. по 11. септембер у Ґорлицох и Кринїци у Польскей, алє и о Коцурскей чутки 2021, чия централна манифестация планована за конєц новембра.

По словох предсидателя Културно-просвитного дружтва ДОК – Нови Сад проф. др Михайла Фейси, тота схадзка була на даяки способ историйна, понеже ше першираз зишли тоти два месни одбори у Коцуре.

Найвецей ше бешедовало о другей точки Дньового шору котра ше директно дотика Коцура, о тим же грожи збиванє оддзелєньох у нашей школи, цо було и влонї, алє як гварел др Фейса, теди на интервенцию Олени Папуґовей нє пришло до збиваня. Тераз ознова и вона, як и директорка Сенка Мученски контактую з Министерством, понеже збиванє класох поцагнє и други проблем, проблем технолоґийного звишку, та дахто од професоркох русого язика годзен закончиц на Бироу, визначел др Фейса.

Перша точка ше дотикала Оддзелєня за русинистику, понеже, як гварел, першираз ше случело же з боку Деканату поставени примушуюци управнїк, та нїхто зоз наших шорох Руснацох нє шеф на Рускей катедри, алє проф. др Миливой Аланович зоз Оддзелєня за сербски язик и линґвистику.

Цо ше дотика Конґресу у Польскей, др Фейса гварел же ше зочую з проблемами понеже орґанизаторе вимагаю учашнїкох вакцинованих з одредзенима вакцинами, алє вон ше наздава ше же ше им поспиши шицко ришиц и же буду присуствовац Конґресу.

Медзинародни фестивал гумора и сатири „Коцурска чутка 2021” ше приблїжує, заказани є за остатнї викенд у новембру, и як гварел др Фейса, на Конкурс уж сцигли вецей роботи. З тей нагоди вон поволал читательох и читательки же би анимировали себе и своїх ближнїх и явели ше на конкурс „Коцурскей чутки”. Конкурс розписани на два теми: „Пандемия и я”, и „Попис жительства, статку и дробизґу”, мож писац и гумористичну приповедку або писню, сатиричну писню або приповедку, карикатуру, афоризми, вици… Конкурс отворени по 15. септембер.

