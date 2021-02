Отримана заєднїцка схадзка Совиту за привреду и занятосц општини  Кула

КУЛА – У святочней сали Општини Кула, вчера 11. фебруара, отримана преширена схадзка Совиту за привреду и занятосц на хторей усвоєни записнїк зоз пиятей схадзки хтора отримана 5. новембра 2020. року, розпатрени Локални акцийни план занятосци за 2021. рок, а анализована и ситуация пандемиї Ковид-19.

Милош Данилов зоз Канцелариї за локални економски розвой општини Кула, гварел же видвоєни 15,5 милиони динари и визначел же ше без огляду на прешлорочну стаґнацию, нєзанятосц зменшує, а потим представел мири и средства зоз активней политики занятосци, а хтори предвидзени зоз Локалним акцийним планом.

Кед слово о ситуациї зоз пандемию вирусу Ковид-19, предсидатель Општини Кула Дамян Милянич, гварел же хвильково, на дньовим уровню у општини єст прейґ 10 заражених, док концом януара число було попод 10. Тиж, усвоєна препорука предсидателя Општини же би ше предлужело термин за оправдованє средствох у програми за самозанятосц.

Спомнута и тема заобиходнїци, дзе предсидатель Општини гварел же проєктованє уходзи до закончуюцей фази, же ше транспорт будзе роздзельовац до штирох тракох и же шицки населєни места у општини буду мац по єден приключок на заобиходнїцу, а Кула будзе мац два – на Липарскей драги и у Индустрийней зони.

На схадзки були присутни и представнїки поднїмательских предавальньох у коло парку, а остатня тема на схадзки була и реконструкция парку и як тота реконструкция уплївує на поднїмательох у околїску, та предсидатель Општини визначел же будзе пренайдзене заєднїцке ришенє прилаплїве обидвом боком.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)