 Отримана „Костельникова єшень” и у Коцуре

КОЦУР – У рамикох Културней манифестациї „Костельникова єшень” вчера, 12. новембра, отримана програма и у Коцуре, у просторийох Подручней канцелариї Националного совиту Руснацох.

Шицких присутних на самим початку привитала и предсидателька Културно-уметнїцкого дружтва „Жатва” Мелания Мали, а потим слово превжал Микола Шанта, котри бул модератор того вечара.

Нащивителє мали нагоду чуц о числених тогорочних виданьох НВУ „Руске слово” о котрих бешедовали їх авторе и рецензенти, як и редакторе виданьох. Кнїжки котри того вечара представени и промововани то „Перли шветовей поезиї” Михала Рамача, „Женоблоґия” Ясмини Дюранїн, „Язични аларм” Блажени Хома-Цветкович, а бешеди було и о кнїжкох „Статї и есеї” Мирона Жироша, „Розваляни салаши” Янка Сабадоша, як и о „Зборнїку роботох зоз пиятей науковей конференциї младих науковцох и фаховцох”.

Програма була прикрашена зоз рецитациями, алє и зоз пречитанима виривками зоз вецей спомнутих кнїжкох. Тиж, тот вечар збогацели и музични точки, з котрима ше представели школяре зоз Здруженя „Музични куцик” зоз руководительку Каталину Мезеи, як и госци зоз Кули.

По законченю програми, нащивителє могли купиц прикладнїки кнїжкох, алє и побешедовац и подзелїц упечатки зоз присутнима писателями.

