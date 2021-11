Отримана „Костельникова єшень” у Дюрдьове

ДЮРДЬОВ – Културна манифестация Костельникова єшень вчера предлужена у просторийох КУД „Тарас Шевченко” зоз промоцию кнїжкох зоз тогорочного видавательного опусу НВУ „Руске слово”. На програми були присутни рецензентка Єлена Перкович и авторка кнїжки Женоблоґия Ясмина Дюранїн, а програму водзел Микола Шанта.

О кнїжки Женоблоґия и єй авторки Ясмини Дюранїн, Перковичова гварела же кнїжка составена зоз текстох хтори авторка вецей як седем роки обявйовала у новинки Руске слово и же то на перши попатрунок забавне и лєгке штиво єдней сучасней рускей фамелиї, алє єст и озбильни роздумованя о терашнїм чаше, о околносцох у яких жиє, нє лєм єй фамелия, алє и шицки ми.

Авторка Ясмина Дюранїн ше надовязала на бешеду Перковичовей и потолковала же єй на початку писаня тема була найчастейше фамелия, и гоч теми о хторих пише рижнородни, алє вше ше враца ґу свойому идентитету – мацери, супруги, шестри и дзивки и колеґинї и пайташки.., и од того сиґурно нє сцекнє, а увидзи ше же през яку призму виду тоти тексти убудуце. Авторка по власним виборе пречитала даскельо тексти зоз кнїжки.

Микола Шанта представел и даскельо нови наслови – Статї и есеї Мирона Жироша, Язични аларм Блажени Хома Цветкович, Сликовнїцу за дзеци зоз налїпками Карусел и Зборнїк роботох зоз пиятей науковей конференциї младих науковцох и фаховцох. Вон медзи иншим гварел и же того року зоз видавательним планом у НВУ Руске слово, заплановани коло 20 нови наслови, з тим же векшина уж реализована, та же то єден зоз найпродуктивнєйших рокох.

Нащивителє на промоциї могли купиц прикладнїк кнїжкох.

