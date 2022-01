БАЧИНЦИ – Внєдзелю, 2. януара пред Службу Божу, парох о. Дарко Рац споведал вирних хтори ше на тот способ пририхтали за крачунски швета, а у пополадньових годзинох о. Рац споведал хорих вирних у їх обисцох.

Пририхтуюци ше за Крачун, того пополадня оквицени ядловец и прикрашена нукашньосц церкви.

