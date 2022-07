Отримана манифестация Днї колонизациї у Коцуре

КОЦУР – КУД „Завичайне врело” зоз Коцура и Туристична орґанизация општини Вербас пияток и всоботу, 8. и 9. юлия, орґанизовали манифестацию Днї колонизациї и з тей нагоди пририхтали богату дводньову програму.

Пияток перша часц програми, под назву „Дзеци чуваре традициї – Дєрам”, почала зоз дефилеом наймладших учашнїкох, а потим шлїдзела и културно-уметнїцка програма на площи пред Основну школу. Першого дня численим нащивительом ше представели дзецински ансамбли зоз КУД „Младен Стоянович” з Младенова, КУД „Бранко Радичевич” зоз Сириґу, КУД „Петар Петрович Нєґош” зоз Ловченцу, КУД „Жатва”, як и домашнї наймладши танцоше зоз КУД „Завичайне врело” зоз Коцура.

Всоботу рано на стадиону ФК „Искра” одбавени турнир у малим фодбалу за младших когуцикох, а нащивителє того дня мали можлївосц нащивиц Етно клуб „Одняте од забуца” и видзиц богату скарбнїцу историї народох котри жию у Коцуре.

Пополадню у центру Коцура бул отримани и предайни базар на котрим ше представели числени викладателє зоз Коцура, алє и зоз околних местох. Так нащивителє мали нагоду купиц рижни прикраски, лакотки, домашнї напой и єдла, а могли и покоштовац смачни єдла на Етно столох котри приготовели жени зоз Активу женох КУД „Жатва”, домашнї жени зоз КУД „Завичайне врело” и жени з валалу.

Означованє Дньох колонизациї коруноване зоз богатим святочним концертом. У културно-уметнїцкей часци програми ше представели КУД „Младосц” з Бачу, КУД „Напредак” Бушлетич зоз Босней и Герцеґовини, Країшска ґрупа „Дар завичаю” зоз Младенова, и коцурски КУД „Жатва” и КУД „Завичайне врело”. На платоу опрез школи ше зменьовали танци, писнї, учашнїки у святочних народних облєчивох, а кажда точка була випровадзена зоз моцним аплаузом публики.

По законченю програми, на бину вишли народни шпиваче Ранко Станич Джими и Ґоци бенд та шицки присутни уживали у приємней атмосфери.

По словох орґанизаторох, подзековни су шицким котри вєдно з нїма означели тоту значну подїю и рочнїцу. Предсидательство КУД „Завичайне врело” подзековало шицким котри им помогли у орґанизациї манифестациї Днї колонизациї, насампредз Месней заєднїци Коцур, Локалней самоуправи, Туристичней орґанизациї општини Вербас, Основней школи „Братство єдинство” Коцур, КУД „Жатва” Коцур, як и другим установом и здруженьом и їх представнїком, котри их и зоз своїм присуством потримали.

