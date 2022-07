ЖАБЕЛЬ – Прешлей соботи, 16. юния, на побрежю Єґричкей у Жаблю отримана традицийна манифестация „Златни котлїк” општини Жабель. Прейґ двацац змагательских екипох ше змагало у вареню рибовей юшки.

Тогорочни „Златни котлїк” прицагнул векше число змагательох як прешлих рокох.

Предсидатель Општини Жабель Урош Раданович визначел же локална самоуправа вше потримовала и будзе потримовац шицки традицийни манифестациї.

