Отримана манифестация „Крачун у Заґребе”

ЗАҐРЕБ – Под покровительством Совиту за национални меншини Републики Горватскей, Союз Руснацох Републики Горватскей, представнїк рускей националней меншини городу Заґребу Михайло Тимко и КПД „Рускинї и Руснаци” зоз Заґребу, всоботу орґанизовали 7. Културну манифестацию „Крачун у Заґребе”, у велькей сали Дїловного комплекса „Хромос”.

У рамикох манифестациї означена и 50-рочнїца часописа „Нова думка” и 50-рочнїца дзецинского часописа „Венчик”. После привитних словох члена Совиту за национални меншини РГ Звонка Костелника у мено предсидателя Александра Толнауера и Предсидательки Союзу Руснацох РГ Дубравки Рашлянин, госцох и учашнїкох привитал и предсидатель КПД „Рускинї и Руснаци” Яким Пушкаш и представнїк рускей националней меншини городу Заґреб Михайло Тимко.

У шветочней програми участвовали ансамбли Союзу Руснацох РГ, Културного дружтва Руснацох и Українцох „Рушняк” зоз Риєки, Културного дружтва Руснацох Цвелфериї Райово Село, КУД „Осиф Костелник” з Вуковару, КУД „Йоаким Гарди” з Петровцох, КУД Руснацох Осиєк и КУД „Йоаким Ґовля” зоз Миклошевцох.

После програми орґанизована заєднїцка вечера, а потим учашнїки нащивели и „Адвент” у центру Заґребу.

