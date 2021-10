ШИД- У Куковцох при Шиду нєдзелю отримана манифестация Михалово стретнуца валалох хтору потримало финансийно Министерство за бриґу о валалох и Општина Шид, а на хторей участвовали здруженя женох з подруча општини, културно уметнїцки дружтва, школяре и други.

Медзи численима штандами зоз стародавнима єдлами и ручнима роботами були и штанди Здруженя женох „Маря“ зоз Шиду, Здруженя женох „Бикичанки“ з Бикичу и Здруженя женох „Жридло“ з Беркасова.

Манифестация мала и гуманитарни характер бо на штандох були шкатули за зберанє добродзечних прилогох за лїченє Лазара Арсенича и Алекси Чавича.

У културно уметнїцкей програми наступели числени аматере медзи хторима и Старша шпивацка ґрупа КПД „Дюра Киш“ зоз Шиду.

Манифестацию отворела Снежана Петрович, о. д. секретара Министерства за бриґу о валалу, учашнїкох привитал и предсидатель општини Шид Зоран Семенович, а закончена є з концертом шпивача Йована Перишича.

