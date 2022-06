Отримана манифестация „ Пришли нам Русадля“

БИКИЧ – Вчера, на швето Русадля, отримана традицийна културна манифестация „Пришли нам Русадля“ у орґанизациї КПД „Иван Котляревски“.

Спред будинка основней школи етно штанди мали здруженя женох „Филип Вишнїч“ з Вишнїчева, „Моровичанки“ з Моровичу, „ Жридло“ Беркасова и „ Маря“ зоз Шиду.

У културно-уметнїцкей програми у Доме култури наступели спред КПД „Иван Котляревски“ дзецински трио Аня Гнатко, Лара Сивч и Сара Бабич, як и женска шпивацка ґрупа „Бикичанки“ хтора ше представела з венчиком руских народних шпиванкох, як и Жридлова шпивацка ґрупа КПД „Дюра Киш“ зоз Шиду, а з танцами з Мачви ше представели танєчнїки СКУД „Святи Сава“ зоз Шиду.

После програми руска шпиванак и танєц одгукли коло „майового древка“, а вец го по традициї наймоцнєйши хлопи и зрубали.

Манифестацию провадзели предсидатель Општини Шид Тихомир Стаменкович, державна секретарка у Министерству за людски и меншински права и дружтвени диялоґ и членїца НС Руснацох Олена Папуґа, предсидатель Националного совиту Руснацох Борислав Сакач, подпредсидатель НС Руснацох Зденко Лазор, народна посланїца Миленка Субич зоз Шиду, паноцове о. Михайло Режак зоз Шиду и о. Владимир Еделински Миколка з Беркасова, одвичательна редакторка „Руского слова“ Олена Планчак Сакач, госци зоз Вуковару и Петровцох и други.

