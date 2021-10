Отримана настава за школярох туристичного напряму у готелу Sole Mio у Кули

РУСКИ КЕРЕСТУР – Штредньошколци напряму туристично-готелиєрски технїчар у керестурскей Школи Петро Кузмяк, нащивели готел Sole Mioу Кули, у орґанизациї професоркох Аники Войчена и Веселинки Бачич.

Нащива орґанизована у рамикох блок настави же би ше школяре упознали зоз реалнима дїловнима условиями єдного ґарни готелу и же би достали подробнєйше спатранє до цалосного дїлованя того погосцительного обєкту за змесценє хторе катеґороване зоз трома гвиздочками.

Школярох привитала менаджерка готелу Милица Обрадович хтора им бешедовала о основних и звонкапансионских услугох, о капацитетох змесценя, роботи рецепциї, способу резервациї, готелскей информацийней системи и сотрудзованю готелу зоз другима дїловнима партнерами.

Школяре ше мали нагоду прешвечиц до високей оцени того готелу на Booking-у, єдней спомедзи найвекших шветових платформох з обласци путованьох.

Готел обишли и директорка школи Наталия Будински, як и помоцнїца директорки Лїляна Фина, хтори зоз менаджерку бешедовали о дальшим сотрудзованю и можлївосци окончованя фаховей пракси наших школярох у готелох Sole Mio у Кули, Новим Садзе и велнес центру New Museum у Кули.

