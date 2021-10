Отримана Национална вистава псох у Вербаше

ВЕРБАС – У вербаским Центру за физкултуру „Драґо Йовович”, у рамикох Националней вистави псох, внєдзелю, 10. октобра, вецей як 500 пси числених расох предефиловали по ринґох за оценьованє котри були поставени на теренох з нагоди першого змаганя тей файти отриманого у Вербаше.

Орґанизатор вистави було Кинолоґийне дружтве Вербас котре, з потримовку Општини Вербас, Центра за физкултуру и Кинолоґийного союзу Сербиї, прицагло власнїкох псох и виховательох зоз шицких крайох Сербиї, а медзинародни характер вистави дали и пси котри сцигли з Мадярскей, Румуниї, Босней и Герцеґовини, Чарней Гори, Горватскей и других державох реґиону.

Предсидатель Кинолоґийного союзу Сербиї др Махмуд Ал Даґистани при отвераню вистави виражел задовольство зоз шицким цо зробене у орґанизациї сходу, а окреме зоз численосцу змагательох котрих анї жимни диждж нє зопар же би пришли до Вербасу. По його словох, сербска кинолоґия винїмкова, у самим верху на медзинародним уровню, и горди є на наших викладательох и публику, а шицко ше то доказало на Шветовей вистави псох у Ческей, на котрей 30 нашо пси розличних расох освоєли перше место.

Предсидатель Кинолоґийного дружтва Вербас Предраґ Аларґич нє скривал нєсподзиванє зоз вельким одволаньом учашнїкох, окреме кед хвильово условия нє ишли на руку такей файти подїйох. Подзековал локалней самоуправи и Центру за физкултуру на потримовки у орґанизованю вистави, и як визначел з тей нагоди, наздава ше же тота вистава постанє и традицийна.

