НОВИ САД – Онлайн роботня за дзеци, котру з нагоди Велькей ноци орґанизовал Завод за културу войводянских Руснацох, отримана вчера прейґ заводових бокох на Фейсбуку и Ют’юбу.

Роботню водзела Анамария Регак по принципох НТЦ системи ученя, а шицки видео материяли и визуални ефекти пририхтал Златко Русковски.

Онлайн роботню мож и далєй одпатриц на тих каналох, а у вчерайшим дню зазначени вецей як 130 опатраня.

