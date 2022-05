Отримана онлайн схадзка двох коцурских месних одборох

КОЦУР – На схадзки Месного одбору Коцур Рускей матки и Месного одбору Коцур Културно-просвитного дружтва ДОК – Нови Сад отриманей внєдзелю, 1. мая, онлайн порадзени даскельо заєднїцки крочаї дїялносци у наиходзацим периоду.

Насампредз утвердзени два термини промоцийох Правописа руского язика зоз правописним словнїком, Малей историї Русинох и Словнїка компютерскей терминолоґиї. Промоция у Суботици будзе 9. мая на 18 годзин, а у Петровцох 12. мая (вироятно на 19 годзин). Промоция у Коцуре ше планує 20. або 23. мая. Промоциї ше, медзи иншим, отримую и пре утвердзованє рускей свидомосци хтора нєобходна за цо лєпши резултати на тогорочним, октоберским попису жительства.

Предложене же би ше уручованє наградох и припознаньох лауреатом двох ДОК-ових конкурсох (розписаних за Дзень св. Трифуна и св. Валентина и за Дзень планети жеми) окончело у природи, на салашу Радоя Раонича. З тей нагоди два месни одбори орґанизую перше роботну акцию, а потим и друженє.

После успишного законченя медзинародного проєкту 100 познати Русини у очох сучаснїкох Академиї русинскей култури зоз Словацкей Републики, хтори коруновани зоз обявйованьом 4. тому, Руска матка почина зоз реализованьом домашнього проєкту Познати Рускинї и Руснаци у очох сучаснїкох. Слово о подпроєкту штиророчного проєкту Енциклопедия рускей националней заєднїци руководителя проф. др Михайла Фейси. З тей нагоди да помоци поволани млади и тоти цо ше так чувствую, же би ше явели руководительови Проєкта (062 590 341, mihajlo.fejsa@ff.uns.ac.rs) за помоц коло поставяня текстох о значних подїйох и значних Рускиньох и Руснацох на Руску википедию. Можлїве и менше надополнєнє по поставеней енциклопедийней одреднїци.

На онлайн схадзки (хтори ше на таки способ буду отримовац по реновированє Дома култури Коцур) бешедоване и о темох за конкурс Медзинародного фестивалу гумору и сатиру Коцурска чутка и о орґанизованю едукативней екскурзиї ґу Виходняром (зоз госцованьом на Михайловских дескох зоз театралним фалатом Пандемия и я Катарини Фейди). Превладую предклади же би Едукативна екскурзия була отримана у авґусту, а Коцурска чутка у октобру.

На схадзки висловене и подзекованє главней и одвичательней редакторки Руского слова Олени Планчак-Сакач же у вельконоцним чишлє Руского слова (ч. 16, б. 2) Културно-просвитне дружтво ДОК – Нови Сад уключела на список „найглавнєйших асоцияцийох и институцийох”.

