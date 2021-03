Отримана Општинска смотра рецитаторох, нє було представнїкох Руснацох

ШИД – У сали Култруно-образовного центра стреду отримана Општинска смотра рецитаторох под назву „Поето народу мойого“, а анї того року нє було рецитаторох хтори рецитовали по руски.

У младшим возросту ше змагали 30 школяре, а на Зонску смотру ше пласовали пецеро, у штреднїм возросту ше змагали 19 школяре, а на дальше змаганє ше пласовали шесцеро, док у старшим возросту ше змагали 12 рецитаторе и на дальше ше пласовали пецеро.

Зоз кнїжками наградзени рецитаторе хтори ше нє пласовали далєй, алє мали замерковани наступ.

