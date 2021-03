Отримана Општинска смотра рецитаторох

ДЮРДЬОВ – Пре нєвигодну епидемиолоґийну ситуацию, тогорочна Општинска смотра рецитаторох општини Жабель отримує ше на иншаки способ. Шицки учашнїки маю буц зняти як рецитую, а знїмки муша буц послати по вовторок, 30. марца, Општинскей народней библиотеки „Велько Петрович” у Жаблю котра орґанизатор смотри.

Прето вчера, 28. марца, у просторийох КУД „Тарас Шевченко” зняти шесцеро рецитаторе котри буду представяц тото Дружтво. Рецитаторох пририхтал уметнїцки руководитель Яким Гарди. Вони єдини на тей смотри котри буду рецитовац на руским язику.

Комисия ма зашедац того тижня, а рецитаторох и того року будзе оценьовац Миодраґ Петрович, ґлумец зоз Сербкого народного театру у Новим Садзе.

Кеди будзе отримана Зонска смотра у Бач будзе благочасово обявене.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)