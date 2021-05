Отримана перша схадзка нового Управного одбору КУД „Жатва”

КОЦУР – У просторийох Подручней канцелариї у Коцуре пондзелок, 24. мая, члени Управного одбору КУД „Жатва”, на чолє зоз нову предсидательку Меланию Мали отримали першу схадзку.

Главни точки Дньового шору були догварка у вязи манифестациї „Коцурска жатва” котра будзе отримана 6. и 7. авґуста, о концепциї тей дводньовей програми, як и менованє координаторох секцийох того Дружтва.

Так, за координатора Женскей шпивацкей ґрупи менована Мария Дудаш-Фейса, Театралней секциї Марина Тодич, Литературно-рецитаторскей секциї Мария Горняк, Мишаней шпивацкей ґрупи Марко Буила, а предлужене и сотруднїцтво зоз Агнету Тимко-Мудри. Тамбурови оркестер и надалєй будзе водзиц Слободан Вельович, а Актив женох Коцана Колєсар. Тиж, догварене же би ше сотруднїцтво з Михаїлом Римаром предлужело и же би вон водзел фолклорну секцию.

По думаню новей предсидательки КУД „Жатва” Меланиї Мали, кед присутна енерґия младих, вец мож и квалитетнєйше робиц. Важне же ше позберали людзе котру сцу робиц и же шицки задлуженя розподзелєни, додала Малийова.

Цали план нового Управного одбору же би „Жатва” була активна нє лєм кед манифестациї, алє и каждого викенду и вше кед то можлїве, же би ше млади заинтересовали за роботу Дружтва и же би Дружтво конєчно жило.

