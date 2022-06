Отримана перша схадзка о Википедиї на руским язику

НОВИ САД – У Семинарскей библиотеки за славистику на Филозофским факултету Универзитета у Новим Садзе, штварток 9. юния на 18 годзин отримана перша схадзка редакциї Википедиї на руским язику и Першей рускей енциклопедиї.

На схадзки др Михайло Фейса потолковал же ше зоз реґистрованьом нашого руского язика по медзинародним стандарду ISO 369-3 (РСК) достало и можлївосц оформиц бок на Википедиї по руски. Проф Фейса ище гварел же му ше пачи же на схадзки були присутни особи зоз рижних обласцох як цо Ярослав Катона за СТЕМ обласц, Михайло Будински за музику, Гелена Медєши, Микола Каменїцки, Иван Лїкар и други. Тиж гварел и же кажде годзен тото цо будзе написане на отвореней Википедиї осучашньовац и дополньовац, а кажде, од присутних 20 людзох, кед положи по 4-5 одреднїци, то уж красне число одреднїцох. Ище надпомнул и же уж єст порихтани одреднїци, бо скорей 20 роки вишла по анґлийски Русинска енциклопедия Пола Роберта Маґочия и Ивана Попа, та уж єст коло 40 одреднїци. Тиж спомнул и шлїдуюци крочай же з помоцу одреднїцох хтори буду на Википедиї, годно ше зложиц и Руску енциклопедию, як и же ше активно роби на тим же би ше РСК код преточело до числа хторе будзе означовац наш язик у библиотекарских ознакох.

На схадзки бул присутни и Гавриїл Колєсар зоз Торонта (Канада) и вон потолковал процедури як ше роби на Википедиї и як то функционує, понеже вон и инициятор того проєкту и уж почал уношиц одреднїци. Понеже нам тераз язик реґистровани у шветовей орґанизациї за язики, мож робиц на Википедиї на руским язику, а то огромна енциклопедия и же таку роботу муши робиц тим людзох. Колєсар гварел и же тота схадзка була же би ше зацикавело люзох, бо то барз интересантна робота. Вон спомнул и же ше зоз Википедию на мацеринским язику зопера асимилацию, бо кед ше на мацеринским удурка даєден термин, вец ше го нє будзе читац на другим язику, алє на мацеринским.

После официйней часци, розгварка предлужена на Оддзелєню за русинистику.

