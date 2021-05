Отримана Пията руска наукова конференция

ЗУМ ПЛАТФОРМА – На Пиятей рускей науковей конференциї за студентох, младих науковцох и фаховцох, отриманей вчера, 12. мая прейґ платформи Зум, участвовали шесцеро млади науковци, виглєдоваче и студенти.

Мср Ана Римар Симунович зоз Нового Саду представела роботу „О своєй улоги писателя у дньовнїкох Михайла Ковача”, Андрей Орос з Руского Керестура приказал резултати виглєдованя на тему „Анґлийски елементи у язику младих у МАК-у”, а мср Єлена Дудаш зоз Коцура свою роботу „Пейзажно-архитектонске ушоренє преднього двора (заградки) Етно клуба ,,Одняте од забуцa” у Коцуре по принципох дакедишнього випатрунку руского валалского двора”.

На Пиятей конференциї участовал и єден студент зоз иножемства, Якуб Павляк зоз Польскей, хтори презентовал свою роботу „Руски Керестур як центер руского швета у Костельниковей приповедки Муша буц черкотки”, а потим мср Доротеа Будински зоз Коцура винєсла резултати виглєдованя на тему „Розвой вчасней двоязичносци у двоязичней фамелиї и двоязичним стредку”. Координатор Конференциї, мср Саша Сабадош зоз Зомбора на початку привитал шицких присутних, а на концу представел и свою роботу „Школяре рускей грекокатолїцкей основней школи у НовимСадзе пред початком Першей шветовей войни и после єй законченя”.

Пияту руску наукову конференцию за студентох, младих науковцох и фаховцох отворели шеф Оддзелєня за русинистику проф. др Янко Рамач, директор НВУ „Руске слово” др Борис Варґа и директорка Заводу за културу войводянских Руснацох Анамария Ранкович, а модераторка була одвичательна редактора часописа МАК Мая Зазуляк Гарди.

Конференцию ше наживо преношело на Фейсбук боку Заводу за културу войводянских Руснацох, як и часопису МАК, а заинтересовани и далєй можу одпатриц видео на тим линку (https://fb.watch/5rDhuqm8b0/).

У Зборнїку зоз Пиятей рускей науковей конференциї, хтори пошвидко видзе, буду обявени и роботи Марини Шлемендер „Анґлийски модали can и could и їх руски еквиваленти”, як и Марини Сакач „Антрополоґийни погляд на есенциялизацию култури на прикладу вистави: „Обряди преходох у фокусу обєктива фотоґрафох Будински”.

Тогорочну Конференцию орґанизовали Виглєдовацки круг, НВУ „Руске слово”, Завод за културу войводянских Руснацох и Оддзелєнє за русинистику, а отримана є у рамикох означованя 75-рочнїци НВУ „Руске слово”, дзе ношитель активносцох часопис МАК.

