У Ґосподїнцох була Подобова колония „Стретнуце у Боднарова”

ҐОСПОДЇНЦИ – Того викенду отримана 17. Подобова колония „Стретнуце у Боднарова” у Ґосподїнцох, а у роботи колониї, як и прешлих рокох, вжали учасц припознати подобово творителє.

Робота колониї ше одвивала у просторийох Месней заєднїци у Ґосподїнцох, обидва днї зоз початком на 9 годзин, а закончена є внєдзелю на 15 годзин кед учашнїком придати подзекованя, а трoм школярком Основней школи у Ґосподїнцох зборнїки зоз Литературно-подобового конкурсу Миколи М. Кочиша и Дрaґани Иванов Припознанє Славка Сабадош.

У Подобовей ґалериї у Ґосподїнцох були виложени роботи зоз 16. колониї, хтора отримана 17. октобра 2020. року.

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