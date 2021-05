Отримана Позарядова скупштина КУД „Жатва”, вибране нове руководство

КОЦУР – После длугшей павзи вовторок, 18. мая, преширени Управни одбор КУД „Жатва” отримал схадзку у просторийох Подручней канцелариї у Коцуре. Главни теми бешеди були о анимированю секцийох Дружтва, приношенє одлуки о отримованю традицийней Манифестациї жридловей фолклорней творчосци Руснацох „Коцурска жатва”, як и одредзованє датуму Позарядовей скупштини.

Бешедоване о тим же би ше почало з роботу секцийох котри функционую у рамикох Дружтва (фолклорней секциї, женскей шпивацкей ґрупи, театралней секциї, литературно-рецитаторскей секциї, мишаней шпивацкей ґрупи, тамбурового оркестру и Активу женох), а догварене же би ше предлужела традиция сотруднїцтва зоз Михаїлом Римаром, Агнету Тимко-Мудри и Слободаном Вельовичом, понеже, як визначел Шанта, под їх руководством зазначени евидентни успихи.

Тиж, дефиновани и датум отримованя манифестациї „Коцурска жатва” и то 6. и 7. авґуст.

Понеже було присутне коло трицец членох и симпатизерох коцурского Дружтва, одлучене же би того дня була отримана и Позарядова скупштина КУД „Жатва”. На нєй, потерашнї предсидатель Микола Шанта поднєсол текстуални и финансийни звит о роботи за период у котрим вон бул предсидатель.

Вибране нове руководство и петнац члени нового Управного одбору КУД „Жатва”. З того Управного одбору, вибрана и нова предсидателька КУД „Жатва” Мелания Мали и подпредсидателька Весна Раґаї-Цап.

Перша схадзка нового руководства треба же би була отримана на пондзелок, 24. мая, тиж у просторийох Подручней канцелариї у Коцуре.

