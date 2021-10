Отримана презентация проєкту „Активна инклузия и биванє загрожених ґрупох гражданох”

КУЛА – Представнїки општини Кула, на основи одобреней програми за Активну инклузию и биванє загрожених ґрупох гражданох, прешлого тижня у Шветочней сали СО, отримали презентацию того проєкту заинтереованим гражданом.

Програма ше запровадзує у рамикох проєкту Активни инклузивни сервис Кула (АктИС Кула), хтори финансує Европска уния у сотруднїцтве зоз Канцеларию Зєдинєних нацийох за проєктни услуги (УНОПС) як имплементацийним партнером и Тим за имплементацию проєкту.

На презентациї присуствовали и предсидатель општини Кула Дамян Милянич, директорка Центра за социялну роботу Ґордана Вакула и директор Белавей птици Марко Кошутич як члени тиму за имплементацию проєкту, хтори и подробнєйше поинформовали гражданох як можу конкуровац на Явну поволанку.

Най здогаднєме, идея же би ше обезпечело єдинки за биванє до хторих тоти людзе без надополнєня буду уселєни. Слово о шеснац квартельох од хтори дзешец у явней власносци општини Кула и шейсц ше ище обезпечи за потреби того проєкту.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)