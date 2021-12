Отримана премиєра документарного филма Марини Тодич

КОЦУР – У просторийох Подручней канцелариї Националного совиту Руснацох у Коцуре стреду, 29. децембра, отримана премиєра документарного филма „Чи роздумуєш?” Марини Тодич. Числени валалчанє, и младши и старши, того дня пришли провадзиц премиєру и потримац Марину.

По єй словох, документарни филм „Чи роздумуєш?” настал зоз заинтересованосци за думанє младих о нашей рускей заєднїци, односно як гварела, чи думанє вообще иснує. На концу, заключела Марина, то випадло як єдно виглєдованє на тоту тему у котрим достала наисце розлични одвити.

У Мариновим документарним филму участвовали млади зоз Коцура, а на спомнуту тему бешедовали Мелания Мали, Єлена Мали, Адорян Чизмар, Емилия Чизмар и Катарина Кулич.

Документарни филм „Чи роздумуєш?” Маринов авторски проєкт, коло монтажи єй помогла товаришка Йована Тадич, а проєкт потримал Завод за културу войводянских Руснацох.

Марина подзековала шицким котри ю пришли потримац, а после приказованя филма шицки присутни остали на друженю дзе черали думаня и упечатки у приємней атмосфери.

(Опатрене 6 раз, нєшка 6)