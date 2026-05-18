Отримана преслава 80-роки доселєня Руснацох до Нового Орахова

НОВЕ ОРАХОВО – Тогорочна преслава 80-рочнїци преселєня и 79-рочнїци КУД „Петро Кузмяк” ше одбула соботу 16. мая.

Як то уж традиция манифестация 13. май почала зоз приходом бициґлистох зоз Нового Орахова до Руского Керестура, пополадню була благодарна Служба Божа, а вечар концерт на хторим участвовали домашнї члени КУД „Петро Кузмяк” и госци зоз Мадярского дружтва „Ґраца Янош” и Руского културного центру з Нового Саду.

Концерт почал на 19:30 годин, пред хторим присутни могли купиц кнїжки НВУ „Руске слово” и опатриц виставу малюнкох Славка Папа и вишивки ораховских женох.

Предсидателька КУД „Петро Кузмяк” Татяна Дудаш привитала присутнох, а бешедовал предсидатель Националного совиту Руснацох Стеван Самочета, директор Заводу за културу войводянских Руснацох Саша Сабадош, о Владислав Рац. Подзелєни и припознаня активистком у дружтве. На концерту наступели Ораховчанє зоз рецитациями и шпиванками хторих провадзел тамбурови оркестер, а госци зоз РКЦ одтанцовали даскельо танци. Концерт водзела Миряна Бицок и Срдян Ґовля.

Руснаци у Новим Орахове, 13. май, дзень свойого преселєня зоз Керестура до Орахова означую зоз пригодну програму хтора ше находзи у календаре националних шветох нашого Националного совиту.