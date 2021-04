Отримана проба рецитаторох котри ше пририхтую за Покраїнску смотру

ДЮРДЬОВ – У просторийох Културно-уметнїцкого дружтва Тарас Шевченко, внєдзелю 18. априла отримана ищє єдна проба рецитаторох зоз Рецитаторскей секциї котри ше пласовали на Покраїнску смотру.

На проби, котру водзел уметнїцки руководитель Яким Гарди рецитаторе ше пририхтовали и знїмали за учасц на Покраїнскей смотри котра як Зонска и Општинска будзе отримани отримана он-лайн, односно шицки учашнїки зняти як рецитую а їх знїмки маю буц послати орґанизаторови смотри по штварток, 22. априла. Зоз дюрдьвского Дружтва на Покраїнску смотру пласовали ше, у младшим возросту Владимир Молнар, у штреднїм Марина Барна и Иван Молнар, и у старшим Валентина Салаґ.

Покраїнска смотра будзе отримана 27. априла за младши возрост, 28. априла за штреднї возрост и 29. априла за старши возрост.

